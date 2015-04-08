Рада отклонила законопроект о требованиях к проведению профилактических прививок

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение дважды проголосовали только 211 и 220 народных депутатов из, соответственно, 297 и 300, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагалось внести изменения и дополнения в законы Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (ст.27) и «О защите населения от инфекционных болезней» (статьи 1,12, 13,15), которыми предусмотрено усовершенствование и дополнение терминологического аппарата законодательства в сфере защиты населения от инфекционных болезней; делегирование полномочий по утверждению перечня профилактических прививок, которые должны проводиться населению Украины, и др.

Кроме того, законопроектом предлагалось отменить требование действующей нормы статьи 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" относительно запрета посещения детских заведений детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, взамен которой вводится норма о возможных временных ограничениях посещения на период неблагополучной эпидемической ситуации.