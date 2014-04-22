В Украине пройдет Всемирная неделя иммунизации

С 24 по 30 апреля состоится Всемирная неделя иммунизации.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в г. Киеве, в 2005 году Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Европы впервые предложило провести Всемирную неделю иммунизации. Этим подчеркивалась значимость прививок для здоровья и качества жизни каждого человека и чрезвычайная актуальность своевременной иммунизации для детей.

Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирную неделю иммунизации ежегодно, под лозунгом: «Предупредить. Защитить. Привить!». В странах Европы, в том числе и в Украине, в рамках недели проходят кампании по вакцинации населения. В 2014 году кампания будет называться «Не отставайте от жизни!»

В сообщении напоминается, что благодаря прививкам во всем мире ликвидированы натуральная оспа, полиомиелит, во много раз снизилась заболеваемость корью, краснухой, дифтерией, столбняком, коклюшем, эпидемическим паротитом, острым вирусным гепатитом В. Но, несмотря на это, ежегодно в мире продолжают умирать более 15 млн человек от инфекционных заболеваний, многие из которых можно было бы избежать, если бы своевременно были проведены прививки.

Общегосударственной программой иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2007-2015 годы определен порядок проведения профилактических прививок и перечень инфекционных заболеваний (туберкулез, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха, гепатит В, полиомиелит, грипп, гемофильная инфекция, пневмококковой инфекция), прививки от которых являются обязательными и бесплатными для всех граждан и входят в Национальный календарь профилактических прививок.

В столичном управлении Госсанэпидслужбы призвали родителей принять участие в мероприятиях по случаю Всемирной недели иммунизации.