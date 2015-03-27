Украина получит от Канады несколько партий вакцины против полиомиелита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

По его словам, первую партию вакцины Украина получит уже в апреле. "В Украину в апреле будет поставлена первая партия вакцины против полиомиелита. Поставки этой вакцины осуществляется в виде гуманитарной помощи при финансовой поддержке правительства Канады", - сказал Перегинец.

Как сообщал УНИАН, ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в Украине полиомиелит может вспыхнуть в любой момент.

Эксперты подчеркивают, что риск распространения полиомиелита в Украине значительно повышается в связи с распространением вируса на Ближнем Востоке и продолжением циркуляции полио в Афганистане, Нигерии и Пакистане, а также с большим количеством путешествующих людей и низким уровнем охвата вакцинацией в Украине.

В то же время эпидемиологи подчеркивают, что уровень охвата вакцинацией в Украине самый низкий за последние 20 лет. "Меньше половины детей полностью вакцинированы против полиомиелита и нестабильная ситуация в стране снижает уровень охвата даже больше. ЮНИСЕФ призывает украинские власти принять срочные меры по предупреждению вспышки полиомиелита в стране», - заявила председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

Украина - единственная европейская страна, которую недавно Независимое бюро мониторинга Глобальной инициативы по борьбе с полиомиелитом внесло в список 13 "красных" стран, имеющих высокий риск вспышки полиомиелита в мире. В список также входят Республика Уганда, Сирия, Ливан, Иордания, Южный Судан, Судан, Ирак, Мали, Джибути и Эритрея.

Наиболее эффективным средством уменьшения последствий завоза полиомиелита в страну является высокий уровень охвата иммунизации и высокое качество системы эпидемиологического надзора.

В связи с угрозой вспышки полиомиелита важно пересмотреть систему поставки вакцин и обеспечить уровень вакцинации как минимум 95-98%. Низкий уровень вакцинации уже вызвал вспышки инфекционных болезней в Украине, а именно: краснухи, коклюша и крупнейшей вспышки кори в европейском регионе в 2011-2013 гг.

*** Полиомиелит - инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт и лимфатическая система. Болезнь является самой распространенной причиной возникновения у детей физических недостатков.

Вирус полиомиелита, попав в организм, проникает в нервную систему через кровь, поражает различные отделы, главным образом двигательные клетки спинного мозга, а также двигательные корешки, которые отвечают за движения. Вирус полиомиелита распространяется воздушно-капельным путем (чихание, кашель) или по типу кишечной инфекции (через фекалии больного). Основное средство профилактики болезни - вакцинация детей.

Возбудитель полиомиелита - вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, или вместе с немытыми продуктами и выделениями больного человека. Возбудитель заболевания достаточно устойчив, он способен несколько месяцев жить в молоке, овощах, в сточных водах и фекалиях. Однако не подвергается воздействию дезинфицирующими препаратами и высокой температуры. Это единственный способ обработки предметов быта или продуктов, который исключает заражение.

Инкубационный период полиомиелита длится примерно две недели. Сначала вирус попадает в кишечник и фиксируется на слизистых оболочках. Затем проникает в кровеносную систему, вместе с кровью распространяется по всему организму, воздействуя на внутренние системы и органы. Особенно страдают головной и спинной мозг, поскольку вирус поражает не только клетки, но и отходящие от мозга нервные окончания.