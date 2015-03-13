ВР рекомендуют поддержать законопроект о госзакупках лекарств через международные организации

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения принял решение рекомендовать парламенту принять за основу и в целом законопроект №2150 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, которые осуществляют закупки).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Блока Петра Порошенко». (УНИАН: Законопроект №2150 позволяет осуществлять государственные закупки лекарственных средств через международные организации, в частности, ВОЗ и ЮНИСЕФ).

«Этот законопроект должен кардинально изменить ситуацию в медицинской сфере в вопросе закупок лекарств. Это первый решительный шаг в борьбе с коррупцией в системе здравоохранения», - отметила председатель комитета, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец.

По ее словам, принятие уже на следующей неделе законопроекта №2150 даст возможность как можно скорее начать уничтожение коррупционных схем при закупке лекарств, а также повысит качество лекарственных препаратов, которые будут попадать в Украину, ведь их закупкой будут заниматься незаангажированные международные организации.

«Не стоит забывать, что передача закупок международным организациям – это требование коалиционного соглашения. Потому я рассчитываю на поддержку коллег при голосовании этого законопроекта», – добавила Богомолец.

Также комитет рекомендовал Верховной Раде на следующей сессии также принять за основу и в целом законопроект №2151 о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины (относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий), поскольку данный законопроект является поддержкой законопроекта №2150, отметили в пресс-службе.

На заседании комитета было единодушно поддержано еще два законопроекта: №2050 об обеспечении своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям и №2134 о порядке продолжения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровский, Донецкой областях и городе Киеве, говорится в сообщении.

«Представители пилотных областей обратились к нам с просьбой продлить эти инициативы еще на 2 года. Практика показывает, что реформы движутся в правильном направлении. Впрочем, еще нужно поработать над совершенствованием финансового механизма реализации реформ», - отметила Богомолец.