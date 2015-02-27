Квиташвили просит депутатов поддержать нормы, позволяющие закупать вакцины через ЮНИСЕФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам министра, переход на закупки через ЮНИСЕФ позволит отойти от коррупционных схем, закупать дешевле качественные препараты и вовремя.

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«Украине необходим закон, который позволит закупать вакцины через ЮНИСЕФ. Ситуация с вакцинами остается очень тяжелой. Сегодня в ВР зарегистрирован законопроект, который даст возможность Украине закупать вакцины через ЮНИСЕФ ООН. В Украине рождается около 500 тысяч детей. Необходимость вакцин около 10 миллионов доз. Ежегодно Украине нужно от 20 до 23 миллионов долларов, чтобы на 100% обеспечить вакцинацией новорожденных. У нас была очень интенсивная работа с ЮНИСЕФ – нам дали рекомендации, дали цифры», - сказал Квиташвили.

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Он утверждает, что закупка иммунологических препаратов через международные организации позволит сэкономить стране значительные средства.

«Если бы мы это сделали в прошлом году, мы могли бы сэкономить 1,5 млн долларов и смогли бы закупить большее количество вакцин», - считает Квиташвили.

Также министр проинформировал, что ЮНИСЕФ планирует ввезти в Украину вакцину против полиомиелита на сумму 3 млн долл.