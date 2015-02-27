Квиташвили просит депутатов поддержать нормы, позволяющие закупать вакцины через ЮНИСЕФ
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили призывает народных депутатов поддержать законопроект, позволяющий закупать вакцины через ЮНИСЕФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
По словам министра, переход на закупки через ЮНИСЕФ позволит отойти от коррупционных схем, закупать дешевле качественные препараты и вовремя.
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«Украине необходим закон, который позволит закупать вакцины через ЮНИСЕФ. Ситуация с вакцинами остается очень тяжелой. Сегодня в ВР зарегистрирован законопроект, который даст возможность Украине закупать вакцины через ЮНИСЕФ ООН. В Украине рождается около 500 тысяч детей. Необходимость вакцин около 10 миллионов доз. Ежегодно Украине нужно от 20 до 23 миллионов долларов, чтобы на 100% обеспечить вакцинацией новорожденных. У нас была очень интенсивная работа с ЮНИСЕФ – нам дали рекомендации, дали цифры», - сказал Квиташвили.
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Он утверждает, что закупка иммунологических препаратов через международные организации позволит сэкономить стране значительные средства.
«Если бы мы это сделали в прошлом году, мы могли бы сэкономить 1,5 млн долларов и смогли бы закупить большее количество вакцин», - считает Квиташвили.
Также министр проинформировал, что ЮНИСЕФ планирует ввезти в Украину вакцину против полиомиелита на сумму 3 млн долл.