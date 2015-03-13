Япония предоставила Украине грант на благотворительные проекты в медицине

Япония предоставила Украине грантовые средства общим объемом 810 тыс долл. на реализацию девяти благотворительных проектов по ремонту школ на востоке страны и покупке медицинского оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано послом Японии Шигеки Суми и представителями украинских благотворительных организаций.

«Я очень рад тому, что у нас проходит церемония подписания контракта по девяти проектам в Украине. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас находится в очень тяжелом положении, и хотим оказать как можно большую помощь», - сказал Суми.

По словам посла, грантовые средства будут использованы на капитальный ремонт школ, которые пострадали вследствие военных действий на востоке страны, а также в регионах, прилегающих к зоне конфликта.

Кроме того, деньги, выделенные японским правительством, пойдут также на покупку диагностического и другого дорогостоящего оборудования для медучреждений.

«Мы прекрасно понимаем, что наиболее пострадавшими регионами являются восточные регионы Украины, поэтому мы оказываем помощь близлежащим регионам», - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, правительство Японии намерено выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Предоставленные средства будут дополнением к 1,5 млрд долл. финансовой помощи, выделенным Украине в 2014 году.

Кроме того, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов.