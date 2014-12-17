Журналистов приглашают сопроводить Гуманитарный рейс в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Штаб приглашает представителя Вашего СМИ сопроводить рейс из 21 машин с гуманитарным грузом, который отправляется завтра, 18 декабря, в 08:30, из Днепропетровска в сторону Донецка.

Для участия в пресс-туре из Киева просьба обращаться по телефону: +38 050 299 63 18.

Журналистов из Днепропетровска приглашаем присоединиться завтра, в 09:00, по адресу ул. Маршала Малиновского, 122. Необходима аккредитация по номеру телефона: +38 093 366 67 43.