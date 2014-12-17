Почему грузовики с помощью для голодающего населения вновь не пустили в Донецк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, грузовики с гуманитарной помощью от Рината Ахметова вновь не пустили в Донецк. Об этом на брифинге сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Ахметова. По ее словам, грузовики, задержанные в воскресенье на блок-посту возле Курахово, вчера вернулись в Днепропетровск, где происходит формирование груза. Машины были повторно досмотрены сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в присутствии представителей СМИ и международных наблюдателей. Все заинтересованные стороны могли в очередной раз убедиться, что 20-тонные фуры загружены исключительно продуктами питания – макаронами, мукой, маслом и т.д.

«Затем 21 машина вновь двинулась в направлении Донецка, - заявила Римма Филь. – В районе 19 часов первые два грузовика были остановлены людьми, которые представились представителями «Правого сектора». Угрожая оружием, они запретили водителям ехать дальше, потребовав развернуть машины. Сопровождавшим груз тележурналистам 34-го канала в ультимативной форме «рекомендовали» больше не трогать эту тему. Оператора угрозами заставили стереть запись. Представители «Правого сектора» не досматривали груз. Они просто заявили, что не пропустят в зону АТО любую гуманитарную помощь».

В Гуманитарном штабе Рината Ахметова подчеркивают, что продовольственная помощь мирным жителям Донбасса заблокирована вот уже четвертые сутки.

«Наша помощь предназначается исключительно для мирного населения, - отмечает Римма Филь. – Ее получают многодетные семьи, инвалиды I и II группы, пожилые люди старше 65 лет. У нас в штабе разрывается горячая линия. Люди в отчаянии. Эта помощь для них вопрос жизни и смерти».

С призывом взять ситуацию под свой контроль Гуманитарный штаб обратился к Президенту Украины. В организации считают необходимым, чтобы на государственном уровне наконец-то были установлены единые правила оформления и доставки гуманитарной помощи в районы, которые временно не контролируются украинской властью. Решение проблемы поставок гумпомощи, уверены в штабе, продемонстрируют приверженность Украины международным принципам и правилам.

«Философия Рината Ахметова – это желание помочь землякам пережить эту страшную, военную зиму, - резюмировала Римма Филь. – Поэтому завтра мы возобновим Гуманитарный рейс. Мы обращаемся ко всем представителям СМИ с призывом – принять участие в доставке груза, чтобы украинское общество получило объективную информацию о происходящем».