Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек, если срочно не будут приняты меры.

Об этом он сказал в интервью BBC. По его словам, в ВОЗ "очень обеспокоены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.

Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".

Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.

Читайте такжеАвстрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию против COVID-19

Как сообщал УНИАН, в Украине 19 ноября было обнаружено 18 тыс. 250 новых случаев COVID-19 госпитализированы почти 3,6 тыс. человек, выздоровели почти 22 тыс., умерли 664.

По данным экспертов Киевской школы экономики, на этой неделе Украина вышла из лидеров антирейтинга по уровню заболеваемости COVID-19 среди крупных стран Европы и сейчас занимает пятую строчку. По уровню смертности Украина остается на второй позиции после Румынии.

Автор: Виктория Токарева