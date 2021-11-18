Шведское правительство пока не решило, с какого возраста — с 16 или с 18 лет — граждане должны будут получать такой паспорт.

Власти Швеции объявили о введении в действие с 1 декабря цифровых паспортов вакцинации от COVID-19.

Эти паспорта будут необходимы гражданам для посещения массовых мероприятий с числом участников более 100 человек. Без такого паспорта нельзя будет посетить концерты, спектакли, спортивные мероприятия. При этом шведское правительство пока не решило, с какого возраста — с 16 или с 18 лет — граждане должны будут получать такой паспорт.

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По словам министра здравоохранения Швеции Лены Халленгрен, они ожидают роста числа случаев заболевания этой зимой, поскольку страна "не изолирована от остального мира".

"Новости, конечно, неприятные. Но мы все хотим, чтобы пандемия закончилась",— заявила министр, объявляя о новых ограничениях.

В настоящее время в Швеции 85,3% граждан в возрасте старше 16 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 81,7% взрослых граждан. С начала пандемии в стране умерли от коронавируса 15 107 человек, сообщает kommersant со ссылкой на AP.

Отметим, что в начале пандемии коронавируса Швеция оставалась чуть ли не единственной страной, где не требовалось носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в стране не вводились локдауны.

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Автор: Ирина Погорелая