Ранее применение лекарства "Молнупиравир" одобрила Великобритания.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата Lagevrio ("Молнупиравир") для лечения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ЕМА.

"Агентство пришло к выводу, что Lagevrio (Молнупиравир) можно использовать для лечения взрослых с COVID-19 с риском развития тяжелого заболевания", - сказано в сообщении.

Напомним, по итогам визита президента Владимира Зеленского в США 31 августа - 2 сентября в пресс-службе Офиса главы государства сообщили, что Минздрав Украины и компания MSD обсуждают возможные поставки "Молнупиравира" - препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19.

Препарат "Молнупиравир": что о нем известно

В начале октября американская компания Merck подала документы на регистрацию "Молнупиравира" в США.

В начале ноября Великобритания первой в мире одобрила применение "Молнупиравира" для лечения коронавирусной болезни.

Британское агентство по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало применять препарат людям с легкой и умеренной формой COVID-19 и по меньшей мере одним фактором риска развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечные болезни.

Препарат предназначен для внесения ошибок в генетический код коронавируса, вызывающего COVID-19. Его будут применять после положительного теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

Исследования "Молнупиравира" показали, что в случае введения на ранних стадиях болезни он может вдвое уменьшить угрозу смерти или госпитализации для тех, кто находится в группе наивысшего риска заболеть тяжелой формой COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Токарева