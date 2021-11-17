А все из-за несправедливого распределения вакцин.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 превратилась в пандемию для бедных стран и бедных людей.

По словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, мир все еще глубоко в пандемии: только за последние 24 часа зафиксировано 5413 смертей, пишет The Guardian.

В ВОЗ вновь раскритиковали богатые страны, которые начали делать бустерную дозу вакцины.

"Если будет продолжаться бустерная вакцинация, это будет иметь глобальные последствия, которые действительно очень экстремальные, и каждый должен это понимать", – сказал Набарро.

Эксперт ВОЗ назвал это авантюрой, потому что основной проблемой является появление новых штаммов, против которых вакцина часто бессильна, поэтому важно вакцинировать всех равномерно. Также проблемой в ВОЗ считают нежелание населения большинства стран возвращаться к жестким ограничениям во время локдауна.

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По словам представителя ВОЗ, пока богатые страны проводят бустерную вакцинацию, к концу октября в Африке лишь 6% людей были полностью вакцинированы. Некоторые африканские страны имеют еще более низкий уровень - в Нигерии этот показатель составляет лишь 2,8%.

Напомним, ранее главный исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурл во время выступления в Atlantic Council заявил, что проводить прививку от COVID-19 необходимо будет ежегодно.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко