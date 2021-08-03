Уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в США продолжает расти более чем на 50% за неделю.

Заболеваемость на COVID-19 в мире продолжает расти, в 9 странах Европы с населением более 10 млн человек продолжается вспышка коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Заболеваемость в мире на 100 тысяч населения продолжает расти, основными драйверами роста являются Северная Америка и Азия. В Азии ситуация сейчас ухудшается. Мы видим, что после небольшой стабилизации у нас началась вспышка. В основном это Иран, Турция и Таиланд. Драйвером роста в Северной Америке есть США, которые продолжают расти более чем на 50% за неделю", - заявил он.

По словам Ганиченко, уровень заболеваемости COVID-19 в Европе начал немного стабилизироваться, но "это еще не большой тренд на убывание".

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"Мы видим, что уровень заболеваемости в Европе немного снизился. Но продолжает находиться на достаточно больших показателях. Менее чем на 10% снизился уровень заболеваемости в Европе, но ряд стран продолжает расти. Темпы роста не такие, какие мы видели на прошлой неделе. Уже нет роста в 2-7 раз, как это было до этого. Сейчас, если рост и идет, он идет в пределах до 30%", - заметил аналитик.

В то же время, по его словам, это не означает, что эпидситуация в Европе полностью стабилизировалась. "Есть страны, такие как Великобритания и Нидерланды, где заболеваемость ощутимо уменьшается, но мы помним, что рост там был очень ощутимый", - добавил он.

Ганиченко подчеркнул, что в 9 из 15 больших стран Европы с населением более 10 млн человек продолжается вспышка COVID-19. Согласно представленной на брифинге инфографики – это Испания, Великобритания, Франция, Нидерланды, Португалия, Греция, Россия, Бельгия, Италия.

Также еще две страны - Швеция и Германия - начинают демонстрировать признаки вспышки.

Кроме того, по данным KSE, заболеваемость в России является средней среди крупных стран, но смертность является "беспрецедентно самой высокой".

По словам Ганиченко, Украина продолжает находиться на 13-м месте по уровню заболеваемости коронавирусной болезнью.

"Уровень заболеваемости в Украине за последние 14 дней на 100 тысяч населения находится около уровня в 20 человек и сейчас составляет 23", - сообщил он.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболел 2 млн 254 тыс. 361 человек, выздоровели – 2 млн 187 тыс. 703, умер – 52 тыс. 981. Медики провели 11 млн 424 тыс. 130 ПЦР-тестов.

Автор: Константин Гончаров