Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве - 198 инфицированных за сутки.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 827 случаев коронавирусного заболевания. Среди заболевших - 68 детей и 26 медработников. Также 533 пациента выздоровели, 16 - умерли от осложнений. В больницы попали 334 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 254 361 случай инфицирования. Из них 52 981 человек умер от осложнений заболевания, а 2 187 703 — выздоровели.

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По данным Worldometers Украина находится на 88 месте в мире между Эфиопией и Угандой по распространению коронавируса, а в Европе - на 19 месте.

По показателю смертности от коронавируса Украина на 83 месте в мире и на 13 – среди европейских стран.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 39 622 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 19 946, методом ИФА — 8 229. Также сделали 11 447 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 11,4 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированные - 54 817 человек.

В течение суток работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки и 251 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу – 3 669 511 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 088 433 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко