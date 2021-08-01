Гебреесус призвал страны усилить свои усилия по вакцинации от COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус отмечает, что завершение пандемии коронавируса зависит от действий каждой страны в направлении вакцинации.

С таким заявлением он выступил во время брифинга для прессы накануне, сообщает "Голос Америки".

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Гебреесус призвал страны усилить свои усилия по вакцинации от COVID-19.

"Цель ВОЗ - поддержать каждую страну в вакцинации по меньшей мере 10% своего населения к концу сентября и по меньшей мере 40% к концу года, и 70% к середине следующего года", - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что сейчас лишь чуть больше половины стран полностью вакцинировали 10% своего населения, меньше четверти - вакцинировали 40%, и только три государства вакцинировали 70%.

Гебреесус призвал страны предоставить 7,7 млрд долл для программ реагирования на распространение штамма "Дельта", более заразного, который стал причиной нынешней вспышки пандемии. Мероприятия будут включать отслеживание распространения, предоставление вакцины, проведение исследований, лечебные мероприятия.

Глава центров США по контролю над заболеваниями Рошель Валенски отметила, что вакцины защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти, однако предположила, что последующие мутации вируса могут оказаться еще опаснее.

"Большое беспокойство заключается в том, что может возникнуть новый штамм, возможно, в результате нескольких мутаций, который потенциально сможет обходить вакцины", - добавила она.

Коронавирус в Киеве: данные на 31 июля 2021

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 176 человек, 1 больной умер. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

Заболели 92 женщины, 71 мужчина, а также 13 детей.

В течение суток в медучреждения города были госпитализированы 24 больных коронавирусной болезнью.

По данным Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45, в Святошинском – 35, в Шевченковском и Подольском районах - по 21.

Всего в столице с начала пандемии 218 тыс. 994 подтвержденных случая заболевания COVID-19, преодолели болезнь 209 тыс. 341 житель города. Летальных исходов зарегистрировано 5 тыс. 232.

Автор: Тамара Отовская