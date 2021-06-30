Путин отметил, что не советовался с врачами по поводу того, какой вакциной лучше делать прививку.

Президент России Владимир Путин привился от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". По его словам серьезных побочных эффектов после вакцинации у него не было.

Об это он заявил во время прямой линии с россиянами.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V". Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", - отметил Путин.

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Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.

Путин отметил, что не советовался с врачами по поводу того, какой вакциной лучше делать прививку - Спутником или ЭпиВакКорона.

"Я с врачами даже не советовался. Я смотрел по своим знакомым, кто себе чего делает", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V". Российская сторона утверждает, что они уже устранены.

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Автор: Виктория Гордиенко