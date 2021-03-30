Москва постоянно говорит о препарате против COVID-19 как о победе своих ученых, но ее программа иммунизации зависит от международной торговли.

Россия под фанфары объявила о прибытии партии вакцины "Спутник V" в страны Латинской Америки и Африки, а также некоторые страны Европы. В Москве называют российский препарат решением мировой проблемы нехватки доз.

Но там замалчивают тот факт, что Россия и сама импортирует вакцину, - пишет New York Times. Российское правительство отдало производство "Спутник V" подрядчику из Южной Кореи, который уже отправляет дозы обратно в РФ. Это же самое скоро будет делать компания из Индии.

Читайте такжеВ ЕС удивляются, почему Кремль предлагает вторым странам свою вакцину, если еще не привел россиянМасштабы импорта невозможно оценить из-за соглашений о неразглашении. Но этот процесс уже подрывает определенные утверждения России, которая пытается гордо позировать как экспортер вакцины для нуждающихся стран в разгар пандемии коронавируса. Импорт, который станет еще более масштабным в ближайшие недели и месяцы, может помочь России решить проблему с слишком медленной вакцинацией дома. Кроме того, это еще раз доказывает, что даже страны, которых ученые смогли разработать препарат от COVID-19 сильно зависят от международной торговли.

Прошлой осенью российские чиновники говорили о том, что иностранные производители могут удовлетворить какую-то часть внутреннего спроса. Но после того они молчали об импорте продукта, который восхваляли как триумф российских ученых. Производство доз в России - это совсем другая история.

В декабре Москва приняла два грузовых самолета с дозами "Спутник V", произведенных компанией GL Rapha в Южной Корее. В ближайшие дни произойдет еще одна доставка. Индийские дипломаты рассказали New York Times, что компании из их страны тоже будут экспортировать в Россию вакцину, которую разработали российские же ученые.

"Мы имеем дело с перспективой усиления сотрудничества в области вакцин. Мы предполагаем широкое использование "Спутник V" в Индии, благодаря индийским производственным возможностям, а также в России и всем мире", - сказал посол Индии в РФ Шри Варма в январе.

Россия заключила четыре соглашения о производстве в Индии. Одна из них - с компанией Virchow Biotech в городе Гайдарабад. На прошлой неделе компания подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о производстве 200 миллионов доз "Спутник V". Запуск производства в РФ не состоялся своевременно. Потому что местные компании не смогли быстро получить необходимое биотехнологическое оборудование из Китая.

Читайте такжеNew York Times: После года жизни с COVID-19 никто до сих пор не знает, как предотвратить новую пандемиюНе известно, насколько большую роль импорт доз сыграет в спасении жизней. Но он понижает положение России в так называемой "вакцинной геополитике". Она выступает импортером, а не экспортером вакцин. Москва же решила делать вид, будто она принадлежит к клубу тех, кто продает дозы. "Вакцина для всего человечества", - провозглашает сайт, посвященный"Спутник V". Государственные СМИ уделяют огромное внимание даже относительно небольшим поставкам десятков или сотен тысяч доз в другие страны.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань