Россия под фанфары объявила о прибытии партии вакцины "Спутник V" в страны Латинской Америки и Африки, а также некоторые страны Европы. В Москве называют российский препарат решением мировой проблемы нехватки доз.
Но там замалчивают тот факт, что Россия и сама импортирует вакцину, - пишет New York Times. Российское правительство отдало производство "Спутник V" подрядчику из Южной Кореи, который уже отправляет дозы обратно в РФ. Это же самое скоро будет делать компания из Индии.
Читайте такжеВ ЕС удивляются, почему Кремль предлагает вторым странам свою вакцину, если еще не привел россиянМасштабы импорта невозможно оценить из-за соглашений о неразглашении. Но этот процесс уже подрывает определенные утверждения России, которая пытается гордо позировать как экспортер вакцины для нуждающихся стран в разгар пандемии коронавируса. Импорт, который станет еще более масштабным в ближайшие недели и месяцы, может помочь России решить проблему с слишком медленной вакцинацией дома. Кроме того, это еще раз доказывает, что даже страны, которых ученые смогли разработать препарат от COVID-19 сильно зависят от международной торговли.
Прошлой осенью российские чиновники говорили о том, что иностранные производители могут удовлетворить какую-то часть внутреннего спроса. Но после того они молчали об импорте продукта, который восхваляли как триумф российских ученых. Производство доз в России - это совсем другая история.
В декабре Москва приняла два грузовых самолета с дозами "Спутник V", произведенных компанией GL Rapha в Южной Корее. В ближайшие дни произойдет еще одна доставка. Индийские дипломаты рассказали New York Times, что компании из их страны тоже будут экспортировать в Россию вакцину, которую разработали российские же ученые.
"Мы имеем дело с перспективой усиления сотрудничества в области вакцин. Мы предполагаем широкое использование "Спутник V" в Индии, благодаря индийским производственным возможностям, а также в России и всем мире", - сказал посол Индии в РФ Шри Варма в январе.
Россия заключила четыре соглашения о производстве в Индии. Одна из них - с компанией Virchow Biotech в городе Гайдарабад. На прошлой неделе компания подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о производстве 200 миллионов доз "Спутник V". Запуск производства в РФ не состоялся своевременно. Потому что местные компании не смогли быстро получить необходимое биотехнологическое оборудование из Китая.
Читайте такжеNew York Times: После года жизни с COVID-19 никто до сих пор не знает, как предотвратить новую пандемиюНе известно, насколько большую роль импорт доз сыграет в спасении жизней. Но он понижает положение России в так называемой "вакцинной геополитике". Она выступает импортером, а не экспортером вакцин. Москва же решила делать вид, будто она принадлежит к клубу тех, кто продает дозы. "Вакцина для всего человечества", - провозглашает сайт, посвященный"Спутник V". Государственные СМИ уделяют огромное внимание даже относительно небольшим поставкам десятков или сотен тысяч доз в другие страны.
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающие ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
- Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.
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