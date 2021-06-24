СМИ считают "Sputnik V" инструментом политического влияния России.

ВОЗ обеспокоена методами производства российской вакцины "Sputnik V" на одном из заводов.

Об этом пишет The Guardian.

В своем отчете организация уточнила, что во время проверки эффективности препарата нашли проблемы с целостностью данных контроля качества и результатов испытаний в одном из четырех производственных цехов.

Также ВОЗ выразила обеспокоенность перекрестным заражением и стерильностью и отслеживанием и идентификацией партии вакцин на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане в России, на котором заполняют флаконы вакциной, изготовленной в других странах.

Читайте такжеВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19В заявлении Фармстандарт-УфаВИТА поясняет, что проблемы якобы не связаны с безопасностью или эффективностью самой вакцины. Завод отвечает только за разлив во флаконы препарата "Sputnik V".

Потом россияне добавили, что якобы устранили все проблемы.

Российскую вакцину одобрили более 60 стран мира, пишет The Guardian. Однако препарат до сих пор не подтвержден европейским регулятором. СМИ считают "Sputnik V" инструментом политического влияния России.

Кроме того, российская вакцина оказалась непопулярной и в самой РФ. На 2 июня – через 5 месяцев со старта кампании иммунизации – только 18 миллионов граждан РФ из 144 миллионов получили одну дозу препарата, что значительно меньше по сравнению с показателями в западных государствах.

Словакия, которая закупила 2 миллиона доз вакцины, теперь хочет передать 160 тысяч доз "Sputnik V" другим странам. В ЕС на покупку препарата согласились только Словакия и Венгрия.

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Автор: Яна Ставская