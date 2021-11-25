Вирус, как предполагается, распространяется быстрее, чем считалось ранее.

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване, который, как предполагается, распространяется быстрее, чем считалось ранее.

Встреча состоится в пятницу, 26 ноября, на ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 Sars-Cov-2, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

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Директор Центра эпидемического реагирования и инноваций в Южной Африке Тулио де Оливейра заявил, что он "обеспокоен" и что он обсуждал новый вариант с чиновниками ВОЗ в начале этой недели, которые решили созвать чрезвычайное совещание.

По его оценке, около 90% новых случаев заболевания в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург, вызваны новым вариантом.

"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем "Дельта", может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил Оливейра.

Как сообщал УНИАН, в Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529. Пока ученые обнаружили его в небольшом количестве - около 100 образцов - и работают над тем, чтобы понять его потенциальные последствия.

Новый штамм может быть потенциально опаснее всех остальных вариантов, в том числе "Дельты", считают ученые. Южноафриканские эксперты точно не знают, эффективны ли вакцины против этого штамма.

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Автор: Лидия Селезнева