Сейчас медики изучают его, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

В Чехии впервые зафиксировали три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Дельта.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в настоящее время изучает этот вариант вируса, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению, пишет iDnes.

"Его частота несколько возрастает в европейских странах, например в Британии. Согласно результатам исследований, эта разновидность вируса активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, как и штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Турции зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "Мю"

Между тем больше беспокойства вызывает мутация E484K. Впрочем, этот вариант в Чехии пока не обнаружили.

"Чешские лаборатории секвенировали в общей сложности 7176 образцов в рамках дельта-мутации и не нашли варианта E484K ни в одном из них", - подтвердила руководительница Национальной референтной лаборатории Гелена Иржинцова.

Дельта-штамм и его варианты, в первую очередь AY.43, составляют примерно 98% всех случаев инфицирования коронавирусом в Чехии.

Напомним, как писал УНИАН, в Норвегии обнаружили очередной вариант Дельта-штамма. За последние месяцы его регистрируют во многих регионах страны.

В ВОЗ заявили, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Там прогнозируют, что он будет мутировать, как вирусы гриппа.

Мутация коронавируса: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко