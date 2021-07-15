Глава ВОЗ заверил, что пандемия COVID-19 далека от завершения.

ВОЗ призывает правительства всех стран вакцинировать против коронавирусной инфекции 10% своего населения к концу сентября 2021 года.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Он также отметил, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям вскоре опубликует свое заявление.

"Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что пандемию ошибочно описывают как завершающуюся, когда она еще далека от завершения", - сказал гендиректор.

Гебреесус предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых более опасных штаммов вируса, которые будет еще сложнее контролировать.

Недавно Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.

По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет количество случаев заболевания коронавирусом. После 10 недель снижения смертность снова возрастает, а вирус продолжает мутировать.

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Автор: Олег Давыгора