В частности, рекомендовано разрешить хранить неразбавленный препарат при температуре от + 2°C до + 8°C в течение месяца, вместо 5 дней.

После серии новых исследований производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по здравоохранению с просьбой ослабить требования к холодовой цепи своей антиковидной вакцины.

Как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения, в частности, рекомендовано разрешить хранить неразбавленный препарат при температуре от + 2°C до + 8°C в течение месяца, вместо 5 дней.

Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.

"24 июня Минздрав также получил официальное письмо от Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty. Минздрав рассмотрел просьбу компании и разрешил после размораживания хранить неразбавленную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было ранее. Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", говорится в сообщении.

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Инструкция к новым партиям вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

Поэтому в соответствии с рекомендациями производителя вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках, при температуре от +2°C до + 8°C, в течение одного месяца.

Министерство здравоохранения проведет собственную комиссионную проверку соблюдения условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в регионы.

Ранее более 9 тыс. доз вакцины Pfizer руководство Харьковской области вернуло ГП "Укрмедпостач" за нарушения "холодовой цепи" при транспортировке.

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Автор: Леся Лещенко