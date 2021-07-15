Глава Всемрной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.
"По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны", - сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.
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По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания коронавирусом. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.
"В настоящее время вариант Delta распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал", - сказал Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ продолжает наблюдать шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили ни одной вакцины, а большинство не получило достаточного количества доз.
В рамках глобального механизма Covax поставлено более 100 млн доз, но масштабы поставок слишком малы, добавил глава ВОЗ, передает Би-би-си.
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