По его словам, ВОЗ продолжает наблюдать шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин.

Глава Всемрной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.

"По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны", - сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

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По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания коронавирусом. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.

"В настоящее время вариант Delta распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал", - сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ продолжает наблюдать шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили ни одной вакцины, а большинство не получило достаточного количества доз.

В рамках глобального механизма Covax поставлено более 100 млн доз, но масштабы поставок слишком малы, добавил глава ВОЗ, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая