Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила для экстренного использования индийскую вакцину от коронавируса Covaxin производства компании Bharat Biotech.

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

Вакцину Covaxin рассматривала Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала использовать ее двумя дозами с интервалом в 4 недели между прививками для всех возрастных групп в возрасте от 18 лет и старше.

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Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%.

По мнению ученых, препарат "очень подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения".

По оценкам Bharat Biotech, в месяц будет изготавливаться 23 млн доз вакцины.

Вакцинация в Индии: что известно

В Индии используются две вакцины - Covishield, разработанная AstraZeneca (сейчас применяют в Украине), и Covaxin - фирмы Bharat Biotech.

Индия начала кампанию вакцинации 16 января, сначала для медицинских работников. С 1 марта критерии отбора были расширены на людей старше 60 лет и лиц в возрасте от 45 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями. Третий этап, начавшийся 1 апреля, охватывает всех людей старше 45 лет.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко