Исследования препарата также продемонстрировали 65,2-процентную защиту от мутации коронавируса "Дельта".

Индийская компания Bharat Biotech заявила, что ее вакцина Covaxin эффективна на 93,4% против тяжелой формы коронавируса.

Такие результаты были установлены в ходе третьей фазы испытаний препарата.

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Кроме того, данные исследования препарата показали 65,2-процентную защиту от мутации коронавируса "Дельта", впервые выявленного в Индии, который вызвал всплеск заболевания в апреле и мае и привел к самому высокому в мире ежедневному количеству смертей. Вакцина также показала эффективность 77,8% против симптоматического коронавируса, сообщает Reuters.

По оценкам Bharat Biotech, в месяц будет производиться 23 млн доз вакцины.

В данное время компания Ocugen Inc (OCGN.O), совместно с Bharat Biotech, разрабатывает Covaxin для рынка США. Готовится запрос на полное одобрение препарата в этой стране.

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Автор: Ирина Погорелая