Техническая группа ВОЗ по эволюции вирусов обсуждает вопрос о новом штамме коронавируса с коллегами из Южной Африки.

Глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель.

Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

По ее словам, на сегодня ВОЗ известно о почти 100 геномных последовательностях этого штамма.

Читайте такжеУченые выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, который может быть более устойчивым к вакцинам - СМИ"Наша техническая группа по эволюции вирусов обсуждает этот вопрос (о новом штамме коронавируса - ред.) с коллегами из Южной Африки. Они проведут встречу завтра. Встреча созвана, чтобы это обсудить", - подчеркнула Керкхове.

Она отметила, что пока мало что известно об этом штамме, но можно точно утверждать, что этот вариант имеет большое количество мутаций.

"Планируется проведение исследований, которые продлятся несколько недель. Цель этой работы будет заключаться, в частности, в том, чтобы выяснить потенциальное влияние этого варианта, например, на вакцины", - отметила Керкхове.

Как сообщал УНИАН, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B. 1.1.529. После этого ВОЗ созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса. Эксперты ВОЗ должны решить, является ли этот штамм "вариантом интереса" или "вариантом беспокойства".

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Автор: Ирина Погорелая