В организациях настаивают, что обучение в школах должно быть бесперебойным по всей Европе.

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывают европейские страны не закрывать школы в период пандемии коронавирусной инфекции, но защитить эти учебные заведения от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"Пандемия вызвала самые катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе. Это очень важно для образования детей, их психического здоровья и получения социальных навыков — школы помогают нашим детям быть счастливыми и продуктивными членами общества. Нам не удастся преодолеть пандемию быстро, но безопасное обучение детей в классах должно оставаться первоочередной целью. Мы не должны отнимать у детей возможности, которых они заслуживают. Призываем все страны оставлять школы открытыми и принять меры для уменьшения риска передачи COVID-19, в частности распространения различных его штаммов", - заявил региональный директор ВОЗ в Европе, доктор Ханс Генри Клюге.

Так, Региональное бюро ВОЗ в Европе и Региональный офис ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии призывают правительства оставлять школы открытыми, в то же время принять все необходимые меры, чтобы минимизировать риск передачи вируса.

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В связи с этим отмечается, что такие меры включают приоритетную прививку учителей и другого школьного персонала от COVID-19 в рамках национальных кампаний вакцинации, а также обеспечение вакцинации населения, которое относится к группам риска. Рекомендуется ускорение вакцинации для защиты от штамма коронавируса "Дельта".

Кроме того, нужно расширить кампанию вакцинации детей в возрасте от 12 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, повышающие их уязвимость к тяжелому течению COVID-19. Рекомендовано также обеспечить безопасность школьной среды путем улучшения вентиляции помещений, уменьшения количества учащихся в одном классе, обеспечения дистанции между учениками по возможности. Также необходимо регулярно тестировать детей и персонал и принимать другие меры предосторожности.

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Автор: Виталий Саенко