Оксфордские специалисты отмечают, что кое-что о течении "Омикрона" уже известно, другие его особенности еще предстоит определить.

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы "Омикрона" отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея, сообщает Би-би-си.

Миалгия, то есть мышечная боль, стала отличительной чертой нового варианта, и эксперты в области общественного здравоохранения пока не понимают, почему это так.

Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении "Омикрона" уже было известно, другие его особенности еще предстоит определить.

"Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем "Дельта", который сам по себе был довольно заразным", - говорит он.

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Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьезен.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. ВОЗ назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время "Омикрон" уже выявлен в 77 странах.

Автор: Ирина Погорелая