В Соединенных Штатах Америки в связи со стремительным распространением "Омикрон"-варианта средний недельный показатель заражения достиг 258 тыс. 312 случаев.

В США и Франции зарегистрировано максимальное с начала пандемии число новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 27 декабря оно превысило 440 тысяч. Агентство Reuters в среду, 29 декабря, передало, что в Соединенных Штатах Америки в связи со стремительным распространением "Омикрон"-варианта средний недельный показатель заражения достиг 258 тыс. 312 случаев. До этого максимум фиксировался почти год назад - 8 января (250 тыс. 141 случай).Читайте такжеВ Германии ужесточили карантин: какие ограничения ввели

По данным портала Worldometer, с начала эпидемии число выявленных заражений в США составило 54 млн 148 тыс. 544, с диагнозом COVID скончался 842 тыс. 161 человек.

Как сообщал УНИАН, в странах Евросоюза почти 80% взрослого населения за год были привиты от COVID-19.

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