Эксперты в правительстве назвали ситуацию катастрофической и "вышедшей из-под контроля" за считанные дни до начала летней Паралимпиады.

Власти Японии серьезно обеспокоены распространением коронавируса в столице страны Токио.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ, команда экспертов при правительстве назвала ситуацию катастрофической и "вышедшей из-под контроля" за считанные дни до начала летних Паралимпийских игр.

За минувшие сутки в Токио зафиксировано 4 989 новых заражений коронавирусом, это второе по величине значение показателя за время эпидемии. Из-за этого местные медиа пророчат коллапс в сфере здравоохранения.

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Также в городе до 1 сентября будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Летняя Паралимпиада будет проходить с 24 августа по 5 сентября. Окончательное решение о допуске зрителей на соревнования еще не принято.

На летних Олимпийских играх в Токио, которые завершились 8 августа, почти все соревнования проходили без зрителей. Несмотря на это в Японии наблюдались рекордные показатели заболевания COVID-19.

Главный советник правительства по вопросам противодействия коронавирусу, врач Шигеру Оми еще в конце июля предостерег от перегрузки заведений системы здравоохранения.

С начала пандемии в Японии с населением в 125 млн человек коронавирус выявлен у 1 069 554 человек, 15 330 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, 920 862 выздоровели.

Коронавирус в мире: что известно

Автор: Тамара Отовская