Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".

В Токио перед проведением Олимпийских игр ожидают новую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times, ранее чиновники заявили, что количество новых случаев неуклонно растет в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта". Ситуация начинает напоминать именно то, чего опасались организаторы Олимпийских игр.

"Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

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По его словам, есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - отметил чиновник.

Также ожидается, что на следующей неделе премьер-министр Ёсихиде Суга объявит, будут ли отменены чрезвычайные меры в столице 11 июля.

Отмечается, что в Токио стали выявлять больше случаев заражения коронавирусом "Дельта", а также наблюдается устойчивый рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

"В настоящее время неясно, почему это происходит, но вакцинация пожилых людей и способность вариантов COVID-19, которые быстрее распространяться среди молодежи, могут объяснить эту тенденцию", - сказал вице-президент Токийской медицинской ассоциации Масатака Инокучи.

Напомним, Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей. Это произойдет, если количество новых случаев будет увеличиваться.

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Автор: Виктория Гордиенко