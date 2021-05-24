Число случаев коронавируса в Японии возросло, в основном, из-за британского штамма.

В Осаке - втором по величине городе Японии - переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.

Как сообщает Reuters, в Осаке врачи предупреждают о коллапсе системы здравоохранения и советуют не проводить Олимпиаду. Число случаев коронавируса в Японии возросло, в основном, из-за британского штамма. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.

Сообщается, что 14% из 13 770 пациентов с COVID-19 в Осаке были госпитализированы, а остальных оставили лечиться дома. Врачи жалуются, что больницы переполнены, заканчиваются лекарства, не хватает аппаратов ИВЛ. Также не хватает персонала для лечения больных, потому что болеют медики.

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"Некоторые из них работают сверхурочно по 100, 150, 200 часов, и это продолжается уже год ... при исполнении служебных обязанностей они иногда идут домой в час или два ночи и ложатся спать, но их будят в три-четыре часа ночи", - сказал глава профсоюза.

Такая ситуация стала причиной того, что медики негативно относятся к проведению Олимпиады в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Олимпийские игры должны быть остановлены, потому что нам уже не удалось остановить поток новых вариантов из Англии, и следующим может быть приток индийских вариантов", - сказал глава службы неотложной медицины Акира Такасу.

Он подчеркнул, что на Олимпиаду приедут 70-80 тысяч спортсменов со всего мира.

"Это может стать спусковым крючком для новой летней катастрофы", - сказал Такасу.

Коронавирус в Японии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко