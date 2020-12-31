Правительство Венгрии решило не закупать российскую вакцину от коронавирус «Спутник V» для массовой вакцинации.
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Как сообщает "Громадське", об этом в эфире канала ATV заявил руководитель офиса венгерского премьера Гергели Гуляш.
По его словам, Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины в результате договоренностей, достигнутых министром иностранных дел страны, «но [российская] вакцина все еще находится на стадии испытаний, которые будут длиться месяцами, и не утверждена».
«Россия не имеет достаточных производственных мощностей для изготовления [достаточного количества доз]. Мы рады принять участие в испытаниях [препарата], но массово вакцины могут поступить именно по закупкам в пределах ЕС или из Китая», — отметил венгерский чиновник.
По его словам, если бы Будапешт не получил десять тысяч доз вакцины от ЕС, страна не смогла бы начать вакцинацию.
Российская вакцина в Венгрии
- Раньше шесть тысяч доз российской вакцины «Спутник V» прибыло в Венгрию, согласно предварительным договоренностям Будапешта с Москвой.
- Отмечалось, что у венгерских специалистов появится еще одна возможность решить, как использовать вакцину.
- Сийярто подчеркнул, что «Спутник V» уже прошел испытания на 40 тысячах россиян.
- Несертифицированный ВОЗ "Спутник V" доставили также в Индию, Грецию, Сербию, ОАЭ и Филиппины. В России его уже используют для массовой вакцинации населения.
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