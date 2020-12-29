"Спутник V" доставили, в частности, в Индию, Грецию, Сербию, ОАЭ и Филиппины.

Шесть тысяч доз российской вакцины «Спутник V» прибыло в Венгрию, согласно предварительным договоренностям Будапешта с Москвой.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Петер Сийярто.

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Вакцину завезли через Словакию, оттуда планируют транспортировать в Национальный центр общественного здоровья под полицейским конвоем.

Отмечается, что у венгерских специалистов появится еще одна возможность решить, как использовать вакцину.

Сийярто подчеркнул, что «Спутник V» уже прошел испытания на 40 тысячах россиян.

Между тем в Беларуси уже начали кампанию по иммунизации населения вакциной россиян.

Несертифицированный ВОЗ "Спутник V" доставили также в Индию, Грецию, Сербию, ОАЭ и Филиппины.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": Что известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире вакцины" против COVID-19, ее якобы протестировали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время международная группа исследователей выразила обеспокоенность по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, А данных для проверки результатов недостаточно.

Со всем тем россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

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Автор: УНИАН