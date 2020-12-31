В рамках самой масштабной кампании вакцинации в истории – против COVID-19 – в мире уже сделали 5,6 млн прививок (на 30 декабря).
Как пишет Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала в 25 странах. Больше всего доз использовали в США и Китае.
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Агентство назвало доставку миллиардов доз вакцин по всему миру одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.
Согласно подсчетам, в "гонке" по вакцинации лидируют США, где сделали 2,32 млн прививок против COVID-19.
Для этого в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Оба требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель.
В Западной Вирджинии, Аляске, Северной и Южной Дакоте уровень вакцинации населения достиг 1,7%.
В Китае привили более миллиона людей, в Израиле и Великобритании – более 600 тысяч, в РФ – более 400 тысяч.
Первые 15 стран по количеству деланных прививок (на 30 декабря):
Вакцинация от коронавируса: что известно
В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.
Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.
Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии (препаратом от Pfizer).
Украина 30 декабря подписала первый контракт на получение 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19.
Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и участники ООС.
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