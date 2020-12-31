Согласно подсчетам, в "гонке" по вакцинации лидируют США, где сделали 2,32 млн прививок против COVID-19.

В рамках самой масштабной кампании вакцинации в истории – против COVID-19 – в мире уже сделали 5,6 млн прививок (на 30 декабря).

Как пишет Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала в 25 странах. Больше всего доз использовали в США и Китае.

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Агентство назвало доставку миллиардов доз вакцин по всему миру одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

Согласно подсчетам, в "гонке" по вакцинации лидируют США, где сделали 2,32 млн прививок против COVID-19.

Для этого в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Оба требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель.

В Западной Вирджинии, Аляске, Северной и Южной Дакоте уровень вакцинации населения достиг 1,7%.

В Китае привили более миллиона людей, в Израиле и Великобритании – более 600 тысяч, в РФ – более 400 тысяч.

Первые 15 стран по количеству деланных прививок (на 30 декабря):

Вакцинация от коронавируса: что известно

В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.

Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.

Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии (препаратом от Pfizer).

Украина 30 декабря подписала первый контракт на получение 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19.

Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и участники ООС.

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Автор: УНИАН