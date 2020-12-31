Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель планирует сделать прививки от COVID-19, когда "наступит ее очередь".
Об этом она заявила во время новогодней речи, пишет DW.
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Отметим, что в отличие от ряда других стран, в частности США, Германия не включила чиновников в перечень тех, кто в первую очередь получит вакцину от коронавируса. В рамках Национальной стратегии по вакцинации приоритетной группой в ФРГ являются пенсионеры старше 80 лет, жители и сотрудники домов престарелых, а также медперсонал.
Германия, как и ряд других стран ЕС, начала свою программу вакцинации 27 декабря, хотя первую прививка от коронавируса в ФРГ сделали днем ранее 101-летней женщине.
По словам Меркель, вакцина "дает надежду".
"Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лицо первых привитых, пожилых людей и их сиделок, медицинского персонала отделений интенсивной терапии... Не только здесь, но и во всей Европе и во многих других странах", — подчеркнула канцлер.
Напомним, что жесткий карантин в Германии планируют продлить еще на две-три недели: до 24 или 31 января 2021 года.
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