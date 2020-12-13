Жесткие ограничения будут действовать в стране около месяца.

Власти Германии на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса решили ввести с 16 декабря жесткий локдаун.

Как сообщает DW, такое заявление в ходе видеоконференции сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель ФРГ.

Читайте такжеВ Австрии разрешат помогать тяжелобольным уходить из жизниЖесткий локдаун продлится минимум до 10 января 2021 года. По всей стране, в частности, закроются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах прекратится очное обучение, закроются детские сады.

В то же время предусмотрены определенные исключения. Так, на рождественские праздники 24-26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу, максимальное количество участников таких встреч должны определить федеральные земли, в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом на Новый год - 31 декабря и 1 января - вводится запрет на массовые мероприятия.

В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужения в храмах, но при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. С 16 декабря по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу, за исключением неотложных случаев.

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Автор: Алина Вишневская