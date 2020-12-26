101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт федеральной земли Саксония-Анхальт стала первой жительницей Германии, получившей прививку от коронавируса.
Читайте такжеВакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС, вакцинация стартует завтра (видео)Официально вакцинация в Германии начинается в воскресенье утром, но женщина уже в субботу получила первую из двух инъекций вакцины Comirnaty. Так звучит официальное название препарата от консорциума BioNTech/Pfizer, сообщает kommersant со ссылкой на Bild.
Женщина живет в доме престарелых. В субботу были привиты и другие его постояльцы, а также персонал учреждения.
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