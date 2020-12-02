Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95%.
Об этом сообщает ВВС.
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Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной. Поэтому вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.
На данный момент Британия заказала 40 миллионов доз вакцины. Их хватит для вакцинации 20 миллионов человек — каждый должен получить по две прививки. Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшие дни.
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