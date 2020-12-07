Кроме того, в Британии COVID-вакцинированные получат ID-паспорта иммунизации.

Представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкевичюс заявил, что первые вакцины от коронавируса могут быть доставлены в государства-члены ЕС через три-четыре недели.

Об этом он рассказал агентству BNS, сообщает "Европейская правда".

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По его словам, все страны, участвующие в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно. Сейчас важно подготовиться к логистике внутри страны, чтобы правильно подготовиться к вакцинации, добавил он.

"Мы говорим о периоде от трех до четырех недель, когда вакцина действительно может попасть в государства-члены. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, поддержания необходимых температур и условий, а также обеспечения их доступности не только в городах, но и в районных центрах", - сказал еврокомиссар.

Вакцины от коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходят этап проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Только после одобрения агентства препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

ID-паспорта иммунизации получат COVID-вакцинированные в Британии: фото

Британия станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря. Миллионы британцев в ближайшие месяцы получат ID-паспорта иммунизации, которые будут подтверждать прохождение вакцинации.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Кливерли не стал отрицать, что эти ID-карты будут служить своеобразным паспортом, который необходим для «разблокировки жизни людей и экономики». В то же время он выразил надежду, что ID-паспорта иммунизации не будут требовать как "билет" для посещения пабов, ресторанов или спортивных соревнований, пишет Daily Mail.

До конца декабря в Британии планируют использовать до четырех миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в минувшие выходные. Схема массовой вакцинации в первую очередь касается людей пожилого возраста (80+ лет), работников домов по уходу за пожилыми людьми и работников системы здравоохранения NHS.

Вакцинация от коронавируса в Британии: что известно

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Автор: УНИАН