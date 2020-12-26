Завтра во всех странах Евросоюза начнется вакцинация от коронавируса. Сначала прививки в стране будут делать людям в возрасте старше 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых. Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

В Германии планируют предложить вакцинацию от коронавируса всем жителям.

Читайте такжеВ Германии начинается завершающая фаза испытаний вакцины от коронавирусаМинистр здравоохранения Германии Йенс Шпан пообещал, что все жители страны с середины 2021 года смогут сделать прививку от коронавируса, сообщает "Немецкая волна".

Министр предупредил, что сначала не все жители будут вакцинированы. Однако он уверен, что, благодаря регистрации других вакцин, с середины следующего года можно будет делать прививки большему количеству людей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, подчеркнул Шпан.

Сначала прививки в стране будут делать людям в возрасте старше 80 лет и тем, кто живет и работает в домах престарелых. Также в первую очередь вакцинируют медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Только после охвата этих категории людей начнется постепенная вакцинация других групп населения. Сначала людей будут вакцинировать в специальных центрах, позже вакцины против коронавируса будут доступны в кабинетах врачей.

Глава немецкого Минздрава подчеркнул, что центры вакцинации и персонал уже готовы начать работать. Впрочем, отметил Шпан, начало вакцинации еще не означает победы над коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Завтра завтра во всех странах Евросоюза начнется вакцинация от коронавируса. Вакцину получили все страны ЕС.

Прививки от коронавируса гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.

Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.

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Автор: Виктория Токарева