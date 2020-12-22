Кампания по иммунизации в Испании начнется 27 декабря и будет добровольной. Однако граждан, которые не захотят прививаться, Министерство здравоохранения будет регистрировать, интересуясь причинами отказа.
Об этом сообщает The Local.
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Случаи отказа будут вносить в "реестр прививок" каждого испанца.
В то же время желающие пройти вакцинацию должны сначала устно согласиться, кроме случаев прививок детей в школах в условиях отсутствия родителей или опекунов.
Согласно опросу, желающих иммунизироваться в Испании теперь 40,5% по сравнению с 36,8% в ноябре. Еще 16,2% готовы получить дозу, если вакцина окажется "надежной". Тогда как количество скептиков упало до 28%, в ноябре их было 47%.
Правительство ожидает, что к лету 2021 года от вируса успеют вакцинировать от 15 до 20 миллионов человек из 47 миллионов населения.
Американская вакцина
Ранее в этом месяце Соединенные Штаты начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заболели 17,6 млн человек, умерли от коронавируса 316 тыс. человек.
Вакцинация в Израиле и России
20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави. Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация россиян начнется со следующей недели.
Вакцина для Украины
- Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.
- В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.
- 20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.
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