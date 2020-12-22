В декабре скептиков вакцинации в Испании значительно поубавилось.

Кампания по иммунизации в Испании начнется 27 декабря и будет добровольной. Однако граждан, которые не захотят прививаться, Министерство здравоохранения будет регистрировать, интересуясь причинами отказа.

Об этом сообщает The Local.

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Случаи отказа будут вносить в "реестр прививок" каждого испанца.

В то же время желающие пройти вакцинацию должны сначала устно согласиться, кроме случаев прививок детей в школах в условиях отсутствия родителей или опекунов.

Согласно опросу, желающих иммунизироваться в Испании теперь 40,5% по сравнению с 36,8% в ноябре. Еще 16,2% готовы получить дозу, если вакцина окажется "надежной". Тогда как количество скептиков упало до 28%, в ноябре их было 47%.

Правительство ожидает, что к лету 2021 года от вируса успеют вакцинировать от 15 до 20 миллионов человек из 47 миллионов населения.

Американская вакцина

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заболели 17,6 млн человек, умерли от коронавируса 316 тыс. человек.

Вакцинация в Израиле и России

20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави. Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация россиян начнется со следующей недели.

Вакцина для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.

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Автор: УНИАН