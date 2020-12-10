Как оказалось, высокий уровень антител против коронавируса сохраняется несколько месяцев после первого укола.

После прививки высокий уровень антител, способных бороться с коронавирусом, может сохраняться по меньшей мере четыре месяца. Такой эффект заметили ученые, которые проанализировали образцы крови людей после введения одной из новых вакцин от COVID-19.

Как пишет Nature компания Moderna в Кембридже, штат Массачусетс, сообщила недавно, что эффективность ее вакцины от COVID-19 превышает 94%. Чтобы проверить, как долго сохраняется эта защита, Алисия Видж из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США вместе с коллегами проанализировала образцы крови 34 добровольцев. Каждый из них получил две дозы с месячным перерывом между уколами.

Читайте такжеВакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19: Что известно о препарате, эффективность от коронавирусаИсследование показало, что пик количества антител против SARS-CoV-2 наступает через 1-2 недели после второй инъекции. После этого уровень защитных клеток немного уменьшился в течение следующих 2,5 месяцев. Через четыре месяца после первого укола в крови добровольцев все еще был высокий уровень антител, способных блокировать коронавирус. Ни у одного из участников исследования не было серьезных побочных эффектов от вакцины.

"Хоть корреляты защиты от заражения SARS-CoV-2 у людей пока не установлены, эти результаты демонстрируют, что несмотря на ожидаемое незначительное сокращение титров сдерживающих и нейтрализующих антител, вакцина mRNA-1273 (вакцина от Moderna - ред.) имеет потенциал в обеспечении длительного гуморального иммунитета", - говорится в результатах исследования, опубликованных на The New England Journal of Medicine.

Читайте такжеNature: Даже небольшое количество антител может защитить от COVID-19Авторы также отмечают, что естественное заражение коронавирусом провоцирует очень разные реакции и длительность сохранения антител. Оно также может создать устойчивую память B-клеток о коронавирусе, которая может обеспечить защиту несмотря на низкую нейтрализующую активность плазмы. В случае вакцины mRNA-1273 пока не известно, заставляет ли она человеческий иммунитет "запомнить" инфекцию. Ранее сообщалось, что вакцина от Moderna дает защиту от COVID-19 на три месяца.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань