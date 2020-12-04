Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.
Об этом сообщает France 24.
Ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.
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Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.
Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.
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