Cо временем часть антител, производимых вакциной, немного сокращается

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.

Об этом сообщает France 24.

Ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

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Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: Денис Прядко