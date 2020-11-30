В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из них перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 100 % при тяжелом течении COVID-19.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

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В остальных случаях эффективность вакцины составила 94,1 %, указывается в сообщении.

В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из них перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 %, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.

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Автор: УНИАН