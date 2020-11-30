Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 100 % при тяжелом течении COVID-19.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Читайте такжеNewsweek о вакцинах от COVID-19: Чем Оксфордская прививка отличается от других и почему она важна?
В остальных случаях эффективность вакцины составила 94,1 %, указывается в сообщении.
В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из них перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.
«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 %, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — заявили в компании.
Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.
Вакцина от коронавируса: что известно
- "Оксфордская" вакцина от коронавируса показала эффективность на 70%
- Еврокомиссия одобрила контракт на закупку вакцины Moderna
- В AstraZeneca объяснили, что будут делать с "аномальной" вакциной от COVID-19
- Российский журналист испытал вакцину "Спутник V" и заразился COVID-19
- Вакцину от коронавируса компании Pfizer начали доставлять по миру - СМИ
- В Британии назвали сроки начала вакцинации от коронавируса - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram