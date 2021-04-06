В настоящее время в Польшу доставлены 8 078 060 доз вакцин.

В Польшу поступила партия из 870 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Читайте такжеВакцины Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными в реальных условияхВ настоящее время вакцины распределяют в пункты вакцинации, передает Украинская правда со ссылкой на Польское радио.

Как сообщил президент Правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский, вакцины от AstraZeneka доставят в Польшу 11 апреля.

Также согласно графику, в последующие недели апреля в страну будут поступать дополнительные дозы вакцин от коронавируса производства Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Также будет осуществлена первая доставка вакцины от Johnson & Johnson.

Согласно правительственному отчету, в настоящее время в Польшу доставлены 8 078 060 доз вакцин, а в центры вакцинации – 7 186 140 доз.

Вакцинация от коронавируса в Польше

В начале декабря 2020 года Польша закупила более 60 млн доз вакцин против COVID-19 в шести различных производителей.

В Польше в конце марта уже более 2 млн человек получили прививки от коронавируса обеими дозами.

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Автор: Ирина Погорелая