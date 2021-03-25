Накануне в стране зафиксировали почти 30 тысяч новых заражений.

В Польше второй день подряд фиксируют рекордный прирост заражений COVID-19.

Читайте такжеКравчук вакцинировался от COVID-19 (видео)Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

25 марта Минздрав сообщил о 34 151 новых заражений за сутки. Умерли 520 больных, выздоровели - более 15 тысяч человек.

Накануне в стране зафиксировали почти 30 тысяч новых заражений, 575 человек умерли. В больницах находятся более 27 100 пациентов, 2600 из них - в реанимации.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, страну ждут "самые тяжелые времена". Он анонсировал новое ужесточение ограничений.

Коронавирус в Польше

В Польше на три недели ввели жесткий карантин.

С 20 марта по всей стране закрыты гостиницы, учреждения культуры и спорта, а работа торговых центров ограничена, ученики начальной школы снова будут учиться дистанционно.

Ранее жесткие карантинные ограничения действовали только в четырех воеводствах.

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Автор: Людмила Жерновская