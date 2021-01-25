С первого дня вакцинации в Государственную санитарную инспекцию было сообщено о 283 побочных реакциях.

В Польше после вакцинации от коронавируса умер человек.

Читайте такжеЖитель США умер вскоре после вакцинации от коронавируса – начато расследованиеОб этом сообщается в отчете Государственной санитарной инспекции Польши.

С первого дня вакцинации (27 декабря 2020 года) в Государственную санитарную инспекцию было сообщено о 283 побочных реакциях, из них 231 - легкие (покраснение и кратковременная боль в месте инъекции).

Летальный случай после вакцинации против COVID-19 произошел в городе Олесница. После прививки у человека появилась высокая температура, снижение артериального давления, тахикардия. К нему трижды вызывали скорую помощь, но не госпитализировали. Остановку сердца и смерть зафиксировали вечером 20 января.

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Автор: УНИАН