На кону репутация ЕС как компетентной власти и доверие к его хваленой социальной модели.

Европейские страны уже давно хвастаются тем, что они стали сильными социальными государствами с мощными системами здравоохранения. Они также убеждены, что именно государство должно играть большую роль в стимуляции восстановления после пандемии.

Но до боли медленное распространение вакцин от COVID-19 по всей территории ЕС подрывает любые претензии на то, что правительство знает, как будет лучше. И это касается как национального уровня, так и всей организации, - пишет Bloomberg.

"Если Европа не исправит быстро свою программу вакцинации от коронавируса, будет трудно поверить, что ее политическая модель способна обеспечить лучшие результаты для граждан, чем другие", - говорится в статье.

Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как быстро прививка от COVID-19 начинает защищать от болезниЕвропа не прославилась за время пандемии. Контитент пострадал от жестокой первой волны весной. Новый коронавирус разоблачил пробелы в секторе здравоохранения многих стран, таких как Италия и Испания. Летом ЕС, казалось, лучше управлял ситуацией, чем США. Появилась надежда, что европейская организация разработала эффективные системы обнаружения и отслеживания случаев заражения, чтобы избежать новых локдаунов. Но вторая волна COVID-19 осенью разбила любые европейские претензии на продвинутость. Лишь немногие страны в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия смогли полностью взять пандемию под контроль.

К сожалению, ЕС, кажется, не очень ловко проводит последний и, наверное, самый важный этап борьбы с вирусом - массовую вакцинацию. Европейское медицинское агентство не спешило одобрять вакцины, которые были признаны пригодными для использования в других частях мира. Колебания относительно общей разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета понятны. Испытания этой вакцины сопровождались проблемами, которые оправдывают дополнительную осторожность вместо поспешного одобрения, к которому прибегла Великобритания. Но медленное исследование вакцин от Pfizer / BioNTech и от Moderna (эта вакцина до сих пор ждет одобрения) труднее понять.

Само проведение вакцинации происходит еще хуже. Германия, Франция, Италия и Испания (крупнейшие страны ЕС) вместе сделали прививки меньшему количеству людей, чем Израиль, о чем свидетельствуют данные Bloomberg. И это при том, что эти четыре страны имеют в примерно 30 раз больше населения, чем Израиль.

Читайте такжеВ Германии собираются продлить локдаунНемецкие усилия были немного быстрее, чем в случае других стран ЕС. А Италия по крайней мере отчитывается о своем прогрессе. Но испанская коммуникация была не слишком дальновидной. Франция же смогла сделать лишь унизительные 516 прививок за первую неделю программы вакцинации. Задержки в работе Европейской медицинской ассоциации и Новогодние праздники не помогают ситуации. И мало что указывает на то, что континент пытается быстро исправить ее. Он продолжает страдать от бюрократии, нехватки подготовленного медицинского персонала и оборудования.

Европа может похвастаться определенными успехами. Первая одобренная вакцина коронавируса была разработана в немецкой лаборатории. Хотя компания из США смогла заняться масштабным производством этого препарата. Но даже в процессе исследований и разработки были заметны провалы. В частности, усилия по созданию вакцины компании Sanofi во Франции не увенчались успехом. И представление результатов отложили на конец 2021 года.

Читайте такжеNewsweek: Ученый из Оксфорда допустил, что вакцина может не подействовать на мутировавший COVID-19 из ЮАРЕврокомиссия не смогла заметить еще летом, какие из вакцин наиболее перспективны. Она с опозданием увеличила свои заказы прививок BioNTech / Pfizer и Moderna. Обе вакцины Вашингтон скупил раньше.

Важность быстрой вакцинации насколько велика, что вызывает недоумение, почему Европа действует так растерянно. Эффективная и быстрая массовая вакцинация спасет тысячи жизней, позволит странам раньше запустить на полную мощность свои экономики и избежать психологической боли бесконечных карантинов. Это также ограничит риски мутации коронавируса, как это произошло в Великобритании. Такие события сделают задачу по взятию COVID-19 под контроль еще более трудной.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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Перевод: Лесь Дымань