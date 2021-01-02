Ранее правительство настаивало, что требует больше времени для того, чтобы кампания по вакцинации прошла без проблем и не подрывала доверия, и что она сможет начаться не раньше 8 января.

Правительство Нидерландов, единственной страны ЕС, которая еще не начала вакцинацию от коронавируса, обещает начать ее на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает DPA.

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Ранее правительство настаивало, что требует больше времени для того, чтобы кампания вакцинации прошла без проблем и не подрывала доверия, и что она сможет начаться не ранее 8 января. Сначала шла речь даже о 18 января.

2 января, под давлением общественности, правительство пообещало, что вакцинация начнется на следующей неделе, а также - что в первую очередь вакцинации включат 30 тысяч медиков неотложной помощи.

Сначала это должен был быть персонал домов престарелых и другие сотрудники социальных служб, работающие с людьми преклонного возраста.

Представители медицинского сообщества настаивали, что медики также должны быть среди первых вакцинированных, поскольку рост количества заражений среди них может привести к нехватке персонала в больницах, и создали соответствующую петицию к правительству.

Больше деталей и конкретную дату начала вакцинации обещают сообщить в понедельник 4 января.

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Автор: УНИАН